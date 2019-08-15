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Çin’de Göbeklitepe rüzgarı esiyor

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, gelecek yıllardan itibaren daha fazla Çinli turistin Göbeklitepe’yi ziyaret edeceğini söyledi.

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Göbeklitepe’yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Önen, bütün dünyada tüm güçleriyle Göbeklitepe’nin tanıtımını yaptıklarını belirtti. Önen “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından tanıtım kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biz de yurt dışında, özelikle Çin’de 2018’de Göbeklitepe ile alakalı 10’dan fazla resim sergisi düzenledik, konferanslar yaptık, uzmanları çağırdık. Çin’deki uzmanları da bu konferanslara tek tek davet ettik. ‘Çin’ denilince turizmde akla gelen ilk şey, tarih ve kültür turizmi. Çinli turist, dünyayı dolaşan, para harcamayı, ayrıca güneş ve kum turizminin dışında tarihi ve kültür turizmini seven bir profile sahip” dedi.

YÜZDE 60 ARTIŞ

Önen, her yıl daha fazla Çinli turisti Türkiye’ye çekmeyi amaçladıklarını vurguladı. Çinli turistlerin ilgisini daha fazla çekebilmek için geçen yıl bu ülkenin ünlü yazar ve gazetecilerini Türkiye’de ağırladıklarını belirten Önen, “Onlara Göbeklitepe’yi gezdirdik. Önceleri Çinli turistler daha çok Kapadokya’ya gidiyordu ama artık yeni destinasyon noktaları arasına Göbeklitepe’yi de aldık. Çin’de gerçekten Göbeklitepe ile alakalı bir rüzgar esiyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Yaptıkları çalışmalar neticesinde, 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 400 binin üzerinde Çinli turisti Türkiye’de ağırladıklarını bildiren Önen, şunları kaydetti: “Önümüzdeki yıllardan itibaren bu sayıda daha da artış yaşanacak ve inşallah daha fazla Çinli turisti Türkiye’de, Şanlıurfa’da ve Göbeklitepe’de ağırlayacağız. Göbeklitepe’nin tanıtımı, aynı zamanda Türkiye’nin de tanıtımı demek, tarihine ve kültür dokusuna sahip çıkmak demek.”

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