AA 18 Haziran 2021 Cuma 11:23 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 11:30

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle limanlarda salgın kaynaklı gecikmeler yaşanırken bu durum boş konteyner tedarikinde sıkıntıya yol açmıştı.



Konteyner navlun fiyatları hızla yükselişe geçerken Asya'dan Avrupa'ya konteyner sevkiyatının maliyeti 2 bin dolarlardan yılbaşında 10 bin dolara kadar tırmanmıştı. Artan lojistik maliyetler nedeniyle uluslararası ticarette sorunlar yaşanmaya başladı. Bu durumdan en çok Çin'den mal tedarik eden Avrupa etkilendi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine, Çin'e yönelik lojistik maliyetlerindeki artışın Türkiye açısından avantaj oluşturacağını söyledi.

Şener, Türkiye'de üretilen bir ürünün, artık Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünle rekabet edebileceğini bildirdi. Lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle Çin'den gelen ürünün artık ucuz olmayacağını vurgulayan Şener, "Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünün Türkiye'den de rakipleri varsa artık Türk ürününü almak daha avantajlı hale gelecek." dedi.

- "TAMAMEN YERLİ ÜRÜNLER AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Türk ürünlerinin iç pazarda da Çin mallarına karşı rekabet şansının artacağını belirten Şener, Çin ürünlerinin lojistik maliyetleri nedeniyle artık ucuza ithal edilemediğini ve Türkiye'de üretilmiş tamamen yerli ürünlerin avantaj sağlayacağını anlattı. Şener, buna karşın "yarı ürün" olarak Çin'den gelen ve Türkiye'de montajı yapılarak Batı'ya ihraç edilen ürünlerde ise maliyetlerin daha da artacağını, bu ürünlerin Batı pazarındaki rekabet şansının azalacağını ifade etti.

Çin'den tedarik edilecek ürünlerin geç gelmesi yanında hiç gelmemesi gibi sorunların da yaşandığına dikkati çeken Şener, "Avrupa pazarındaki üreticiler için Çin'den gelecek bir yarı mamulün geç tedarik edilmesi de üretim maliyetlerini artırıyor. Gecikmeler üretimi aksatıyor. Burada da Türkiye lehine durum oluşuyor. Çin'den yarı mamul alıp üretim yapacak ülkeler siparişlerini Türkiye'ye kaydırıyor. Global krizler sebebiyle mal tedarikinde zorlanan Batı dünyası emniyet supabı olarak taleplerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırıyor, bir miktar ürünü Türkiye'den almaya başladılar." diye konuştu.

Şener, konteyner krizinin daha çok deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz yolunda taşımacılık sıkıntısı yaşanıyor. Bu konuda denge sağlanıncaya kadar maliyetler bir miktar yüksek kalacak. Buradaki sıkıntı kara yoluyla aşılıyor. Konteyner krizi daha çok denizcilikte yaşandığı için Türkiye kara yolundan tırlarla taşımacılık yapma avantajını kullanacak. Türkiye, batıda ve Asya'da 57 ülkeye kara yoluyla ulaşabiliyor. Türkiye, kara yolu taşımacılığıyla konteyner krizinden daha az etkilenerek hızlı lojistikle Çin ürünlerine karşı avantaj elde edecek."