Çin'den 'Türkiye Almanya'yı geride bırakacak' çıkışı: Dönüm noktası olacak

Çin basını Xinhua News, Türkiye'ni tarihi projeleri arasında yer alan ve Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) gündemine aldı. "Türkiye'nin nükleer enerji hedefleri, Akkuyu santralinin 2025'te kısmen faaliyete geçmesiyle şekilleniyor" başlığıyla bir haber yayımlayan Çin basını, Akkuyu NGS'nin 2018 yılında Mersin'de inşa edilmeye başlandığına, tamamlandığında toplam kapasitesinin 4.800 megavat (MW) olacak dört reaktörden oluşacağını hatırlattı.

TARİHİ PROJEYİ "TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK" SÖZLERİYLE DUYURDULAR

Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması ve yıllık CO2 emisyonunu 18 milyon ton azaltması hedefine değinen Çin basını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Aralık 2024'ün sonlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, santralin ilk reaktöründe 2025'te elektrik üretimine başlayacağını söylediğine değinildi. Ayrıca Bakan Bayraktar'ın tüm reaktörlerin 2028 yılına kadar tamamının çalışır duruma geleceğini ifade ettiği belirtildi.

Türkiye'nin 2053 yılına yönelik net sıfır emisyon hedefine atıfta bulunan Çin basını haberinde, "Türkiye, Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi konumuna gelecek. Yüzyılın ortasına kadar yıllık yüzde 4 oranında büyümesi öngörülen ülkenin artan elektrik talebini karşılamak için Türk hükümeti, daha geniş kapsamlı temiz enerji stratejisi ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma çabalarının bir parçası olarak nükleer enerjiye yöneldi." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin nihai hedef olan enerjide kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşmak için yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Çin basını, "2035 yılına kadar 100 milyar ABD doları ayırmayı planlıyor ve rüzgar ve güneş kapasitesini dört katına çıkararak 2035 yılına kadar 120.000 MW'a çıkarmayı hedefliyor." dedi.

TÜRKİYE 2050 YILINA KADAR EN AZ İKİ NÜKLEER SANTRAL DAHA KURMAYI PLANLIYOR

Türkiye'nin ayrıca, 2035 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 77'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyerek Avrupa Birliği ile bağlantı kapasitesini üç katına çıkarmayı planladığı ifade edildi. Nükleer enerjiye geçiş yolunda Türkiye'nin 2050 yılına kadar en az iki nükleer santral daha kurmayı hedeflediği belirtilen haberde, bunlardan birinin Trakya'da, diğerinin ise Sinop'ta olacağı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin enerji karışımını daha da çeşitlendirmek amacıyla toplam çıkış gücü 5.000 MW olan ek küçük modüler reaktörler de planlandığı ve nihai kararların bu yıl açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Çin basınına konuşan ismi verilmeyen kaynaklar, "Bu projeler hakkında Rusya ve Güney Kore ile görüşmeler devam ediyor. Akkuyu'nun ilk reaktörünün 2025'te devreye alınması, Türkiye'nin enerji hedeflerinde bir dönüm noktası olacak" dedi.

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