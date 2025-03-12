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Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye çağrı: Tarife savaşları başarılı olamayacak

Ankara'da 'Çin'in Fırsatları Dünyayla Paylaşılıyor' paneli düzenlendi. 'Tarife savaşlarının' başarılı olamayacağını vurgulayan Çin'in Ankara Büyükelçisi Şüebin, Türkiye dahil, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Çin'den Türkiye'ye çağrı: Tarife savaşları başarılı olamayacak
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Çin Medya Grubunca (CMG) başkentte "Baharda Çin: Çin'in Fırsatları Dünyayla Paylaşılıyor" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen panelin açılışına Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve ORSAM Başkanı Dr. Kadir Temiz katılırken Çin Medya Grubu Başkanı Şın Haişiong da video mesaj gönderdi.

Büyükelçi Ciang, Çin'in diğer ülkelerle beraber kalkınmayı hedeflediğini belirterek Çin ekonomisinin ve teknolojisinin geliştiğine işaret etti.

Türkiye dahil, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma fırsatlarını değerlendirmeye davet eden Ciang, "tarife savaşlarının" başarılı olamayacağını vurguladı.

Ciang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderliğinde ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek iki ülkenin dışişleri bakanlarının birçok defa bir araya geldiğini anımsattı.

Tarafların, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine karşılıklı destek vermeleri gerektiğini dile getiren Ciang, Çin ve Türkiye'nin kalkınma stratejisi entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Ciang, Çin ve Türkiye'nin küresel meselelerde ortak görüşleri paylaştığını vurgulayarak iki ülkenin adil bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasına destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

- TÜRKİYE-ÇİN ORTAKLIĞI GELİŞİYOR

ORSAM Başkanı Dr. Temiz ise küresel bir dönüşümün yaşandığı bir dönemde Türkiye-Çin ortaklığının geliştiği değerlendirmesinde bulunarak ilişkilerin daha ileriye taşınma potansiyeline işaret etti.

Türkiye'nin dijital ekonomiye yatırım yaptığına dikkati çeken Temiz, iki ülkenin bilgi paylaşımı yaparak ortaklığını sürdürdüğünü söyledi.

Temiz, iki ülkenin Orta Doğu'da barışın inşası konusunda benzer yaklaşıma sahip olduğunu belirtti.

Çin Medya Grubu Başkanı Şın da video mesajında, Çin'in gelişimine değinerek küresel dayanışma mesajı verdi.

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