Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler! Tam 2 milyar dolar

Uganda hükümeti, Çinli şirketten aldığı Makala-Kampala demir yolu projesini Türkiye menşeili bir firmaya verme kararı aldı. Demiryolu projesinin maliyetinin 2 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 273 kilometre uzunluğundaki demiryolu mali destek bulunamadığı için ertelenmişti.

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Uganda'dan yapılan açıklamada, Yapı Merkezi ile sözleşme imzalama aşamasına gelindiği ve inşaatın bu yıl başlamasının planlandığı bildirildi.

Kenya sınırındaki Malaba'dan başlayarak başkent Kampala'ya gidecek olan 273 kilometrelik demir yolu hattı ihalesi, Çinli Harbour Mühendislik Şirketinin (CHEC) yeterli mali destek bulamaması nedeniyle iptal edilmişti.

2 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

Hattın maliyetinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.

Etiyopya ve Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde demir yolu inşası üstlenen Yapı Merkezi, geçen yıl "dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" arasında 58. sıraya yükselmişti.