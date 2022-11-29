Çin'in tahtı sallanıyor! Suudi Arabistan ve Rusya avantajı: Türkiye'yi seçtiler

Dünyada 200'den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü, 2021'deki ihracatını 6 milyar doların üzerine çıkarırken, bu yıl 7 milyar doları aşmayı hedefliyor.

Firmalar geçtiğimiz yıla göre, kilogram başına ihracatı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardı.

Endüstriyel mutfak aletlerinden, metal tezgah ürünlerine kadar 8 farklı kategoriyi bünyesinde barındıran sektör, artan küresel talebe bağlı olarak farklı coğrafyalara ulaşma başarısı gösterdi.

Dünyada artan konteyner maliyetleri ve Çin'deki enerji krizi nedeniyle şirketler ürün bulmakta zorlanıyor.

Türk şirketler, satışlarının yüzde 58'ini Avrupa Birliği ülkelerine yaparken, Çin'in tedarik sorunu nedeniyle her geçen gün pazar payını artırıyor.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Rusya, Fransa, Brezilya, Fas, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar, Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 50 ülkeden, 120 satın almacıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya pazarında züccaciye sektörü için fırsat oluşturdu. Ekim ayında Rusya'ya satın alma heyetimizle birlikte katıldık ve önemli iş birliklerine imza attık. Antalya'ya da Rusya'nın en büyük satın almacıları geliyor. Öyle ki ilk 7 ayında Türkiye'den Rusya'ya ihracat yüzde 13,4 artarak 2 milyar dolara ulaştı. İhracattaki bu artıştan sektörümüz de pay alıyor. Aynı zamanda Türkiye - Suudi Arabistan arasında ticaret kısıtlamalarının kalkması sonucu ihracat pazarımız için büyük bir avantaj ortaya çıktı. Suudi Arabistan'ın da en büyük market zincirlerinden 312'den fazla mağazası bulunan süpermarketi de Antalya'da yerini alacak" dedi.

"ABD PAZARINA YOĞUNLAŞTIK"

Hem ihracatı hem de iç pazarda satışları artırmak için yoğun bir takvim oluşturduklarını söyleyen Öksüz, "Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve Japonya. Özellikle bu 2 pazara yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü dünya züccaciye ithalatının yüzde 26,7'sini ABD elinde bulunduruyor ve Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay sadece yüzde 0,41. Türkiye, Avrupa'daki rakiplerimiz İtalya ve Almanya'dan sonra ABD'nin 13. sıradaki tedarikçisidir. ABD'ye ihracatımız geçtiğimiz yıllarda 160 milyon dolarken, 2021 yılında 300 milyon dolara çıkmıştır. Pazardaki payımızı artırabilmek için organizasyonumuza ABD'nin en büyük toptancısı katılıyor" dedi.

Öksüz, "2020 yılında ihracatımız ise 4,6 milyar dolardı. 2021 yılında 6,1 milyar dolara ulaştık ve 2022 yılı için de 7 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dış ticaret fazlasına baktığımızda da 2020 yılında 3,450 milyar dolar dış ticaret fazlamızı yüzde 30 artırarak 4,8 milyar dolara çıkardık. Bu da ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı gözler önüne seriyor. Kilogram başına ihracatımızı da 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58'ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülkedir" açıklamalarında bulundu.