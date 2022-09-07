Çin'in tahtı sallanıyor! Türkiye rakip oldu

İSTOÇ, Çin'in Tahtakalesi olarak bilinen toptan ticaret merkezi Yiwu'ya rakip olacak. İSTOÇ bir festival düzenleyip toptancı market turlarıyla bu ülkedeki ticari trafiği İstanbul'a çekmek için harekete geçti.

Pandemide kırılan tedarik zincirini avantaja çeviren Türkiye, ihracatta Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'daki birçok ülkeye rakip oldu. Salgın boyunca Avrupalı ve Amerikalı alım gruplarının tercihi olan Türk iş dünyası, bu ilgiyi kalıcı hale getirmek için projeler geliştiriyor. Bağcılar'da yer alan ve 42 meslek komitesinden 7 bin 200 işyerinin faaliyet gösterdiği İSTOÇ Ticaret Merkezi, özellikle Ortadoğu ülkelerinin toptan alışveriş merkezi olan Çin'deki Yiwu Ticaret Merkezi'nin yerini almak için harekete geçti. 17-21 Ekim tarihleri arasında İSTOÇ'ta düzenlenecek festival kapsamında Anadolu'daki 2.000 firma İSTOÇ'taki 200 firmayla buluşup, yeni ürünleri uygun fiyatlara yerinde satın alma olanağı bulacak.

15 MİLYAR $'LIK HACİM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İlk etapta yurtiçi ticareti canlandırmak amacıyla başlatılan İSTOÇ FEST'in daha sonra yurtdışındaki alıcılara yönelik düzenleneceğini belirten İSTOÇ İş Adamları Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar şunları kaydetti: "Bu festival bizim için bir test sürüşü olacak. Burada başarılı olursak yıl içerisinde yurtdışındaki alıcıları Türkiye'ye çekmek için bir festival düzenleyeceğiz. Bizim amacımız Çin'deki Yiwu Ticaret Merkezi gibi dünyanın her tarafından alıcıları toptan alışveriş için ülkemize getirmek. Ortadoğulu ve Avrupalı alıcıları toptan alışveriş için buraya getirebilirsek yıllık 15 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 20-30 milyar dolarlara çıkarmamız işten bile değil."

Türk şirketleri, kaliteli ürünleri ve zamanında teslimat gücüyle pandemide Çin'in önüne geçmeye başladığına dikkat çeken Acar, "Biz bu ilgiyi kalıcı hale getirebilirsek Türkiye, gwündelik eşya pazarında dünyanın en büyük toptan ticaret merkezlerinden biri olabilir" dedi.

DARALAN İÇ TİCARETİ CANLANDIRACAK

17-21 Ekim arasında düzenlenecek İSTOÇFEST, enflasyonist ortam nedeniyle iç piyasada yüzde 20-30 daralan ticaret hacmini canlandırmayı hedefliyor. Anadolu'daki 2000 bayiyi İSTOÇ'taki 200 işletmeyle bir araya getirecek festival yerinde düzenlenen ilk etkinlik olmasıyla öne çıkıyor. Festival kapsamında 4 gün boyunca yeni ürünlerin tanıtılıp, indirim kampanyaları düzenleneceğini anlatan İSTOÇDER Başkanı Acar, "İSTOÇ esnafı kârından fedakârlık yaparak hem KOBİ'leri hem de onlardan alışveriş yapan yerli tüketiciyi desteklemiş olacak. 4 gün boyunca katılımcılar merkezi gezsin diye bir servis koyacağız. Bu 200 markadan alışveriş yapanlara çekilişle araba, TV, telefon gibi hediye edeceğiz.

DÜNYANIN SÜPERMARKETİ SAYILIYOR

Çin'in doğusundakı Zhejiang eyaletine bağlı Yiwu kentinde üretilen ürünler dünyanın her köşesine satılıyor. Bu nedenle, Yiwu, 'dünyanın süpermarketi' olarak adlandırılıyor. 1982'den beri, Çin'in en büyük toptan satış merkezi olan Yiwu'da satılan ürünler 215 ülkeye ihraç ediliyor. 1 milyon 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulu İSTOÇ Ticaret Merkezi ise yıllık 6 milyar dolarlık ihracatla İstanbul ihracatının yüzde 7-8'ini tek başına gerçekleştiriyor. 7 bin 200 işyerinin bulunduğu İSTOÇ ise 100 bin kişiye de istihdam sağlıyor.