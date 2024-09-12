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Ekonomi

Çin'in 'teknolojiyi dışarı çıkarmayın' çağrısına rağmen 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması adım adım işliyor

Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine 'teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısı' yaptığı iddiaları üzerine söz konusu ülkeden Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar sorunsuz devam ediyor.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Çin'in 'teknolojiyi dışarı çıkarmayın' çağrısına rağmen 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması adım adım işliyor
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Uluslararası medyada çıkan haberlere göre, Çin yönetimi, otomobil üreticilerine gelişmiş elektrikli araç teknolojilerinin yurt içinde kalması için "Teknolojiyi dışarı çıkarmayın, gittiğiniz ülkede montaj yapın." çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrının, BYD ve Chery gibi şirketlerin İspanya'dan Tayland'a, Macaristan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkede fabrika kurma planlarına ağırlık verdiği dönemde gelmesi dikkati çekti.

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Çin hükümeti, ayrıca Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen otomobil üreticilerinin, öncelikle Çin'in elektrikli araç sektörünü denetleyen Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliğine bilgi vermelerini istedi.

HERHANGİ BİR AKSAKLIK BEKLENMİYOR

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmiyor.

Bakanlık, BYD ile 8 Temmuz'da imzalanan anlaşmaya göre planlanan yatırım sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve diğer Çinli firmalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

TÜRKİYE'DE YATIRIMA YÖNELİK ANLAŞMA İMZALANDI

Batı ülkeleriyle ekonomik ve ticari anlamda sıkıntı yaşayan Çin, Türkiye'deki pazar çeşitliliğini artırma ve bu pazarlardaki etkinliğini geliştirme stratejisiyle ticari ilişkileri bir üst seviyeye taşımaya başlamıştı.

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Bu kapsamda temmuz ayında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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BYD CEO'SUNDAN TÜRKİYE MESAJI

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li de AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz." demişti.

Türkiye'deki üretimin detaylarına değinen Li, "Yani yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz. Bu yüzden burada daha fazla model üretebilme ve kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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