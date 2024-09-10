Çin'in üst düzey dışa açılma politikasında Türkiye'ye büyük fırsat

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin-Türkiye iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un katılımıyla DEİK'in İstanbul'daki merkezinde "Kazan-Kazan Anlayışı ile Dışa Açılan Çin" başlıklı bir panel düzenledi.

ÇİN'İN ÜST DÜZEY DIŞA AÇILMA POLİTİKASINDA TÜRKİYE'YE BÜYÜK FIRSAT

Panelin açılışında konuşan Wei Xiaodong, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Astana'da bir araya geldiğini, Çin ve Türkiye'nin ticaret, yatırım, altyapı inşası ve turizm gibi alanlarındaki ikili işbirliklerini derinleştirmek adına önemli mutabakata vardıklarını dile getirdi.

Xiaodong, Türkiye ile Çin'in köklü bir medeniyete sahip G20'nin önemli üyelerinden olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke halklarının çeşitli alanlarda somut işbirliklerini derinleştirdiğini, ekonomik ve ulusal kalkınmayı teşvik ettiğini, iki ülkenin gelişim stratejilerini uyumlu hale getirdiğini ve ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağladığını ifade etti.

Çin'in uyguladığı üst düzey dışa açılma politikasının, Türkiye dahil tüm dünyaya yeni fırsatlar sunacağını söyleyen Xiaodong, "Tüm insanoğlu için ortak bir kader topluluğunu yine birlikte inşa edeceğiz. Çin İstanbul Başkonsolosluğu olarak, Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik yönlendirmelerinin ışığında, bölgemizdeki tüm dostlarımız ve dost kurumlarımız ile birlikte, Astana Zirvesi'nde alınan ortak mutabakatı hayata geçirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Xiaodong, Çin'in, yeni üretici güçlerle yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğini vurgulayarak, "Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında Çin'in GSYH'si 61,7 trilyon yuana ulaştı ve yıllık yüzde 5 oranında arttı. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, son zamanlarda Çin'in ekonomik büyüme beklentilerini art arda yukarı yönlü revize etti ve giderek daha çok sayıda yabancı şirket Çin'e yatırım yapmak ve Çin'de iş kurmak için birbirleriyle yarışıyor." dedi.

- "Çin, yeni üretici güçlerle yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor"

Çin'in yeni üretici güçlerle yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğine işaret eden Xiaodong, yüksek kaliteli kalkınmaya ulaşmak için yeniliklere öncülük etmeye ve reformları derinleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Xiaodong, Çin markalarının ürettiği elektrikli araçlar, lityum piller ve güneş enerjisi fotovoltaik teknolojilerinin gelişimine dikkati çekerek, "Batılı bazı ülkeler, Çin'in bu sektörleri devlet sübvansiyonları yoluyla geliştirdiğini gerekçe göstererek Çin'in elektrikli araçlarına gümrük vergisi getirdi. Bu, tipik bir ticaret korumacılığı davranışıdır ve Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkonsolosluğun vize politikalarını sürekli olarak iyileştirmeye devam ettiğini belirten Xiaodong, Türk vatandaşlarının Çin vizesi başvuru durumunun, büyük ölçüde salgın öncesi seviyesine döndüğü bilgisini paylaştı.