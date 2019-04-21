Çipli kimlikler için pos cihazı geliyor

Türkiye’de çipli kimliklere geçilmesinin ardından bu teknolojide sahtekarlığı sonlandırılmak için harekete geçen yerli firma biOnay, 3 milyon TL yatırımla kimlikleri okuyan yeni bir pos cihazı geliştirdi. Bu sayede çipli kimliklerdeki bilgiler kullanıcının onayı ve bilgisi olmadan hastane, banka, servis ve özel kuruluşlar tarafından öğrenilemeyecek. Hangi kurum işlem yaptığı kişiyle ilgili anne ve baba adı, vatandaşlık numarası gibi gereken bilgilere sahip olurken kişinin bilgilerini de kopyalayamayacak. Ayrıca sistemi kullanan kişinin de kendi kimliğini sisteme girme zorunluluğu bulunduğu için, Tapu ve Vergi dairelerinde yaşanan sahtecilik gibi işlemler de son bulacak. Yerli sistemi üreten biOnay’ın Kurucusu Ümit Yaşar Usta, sistemle beraber sahteciliğin büyük oranda önüne geçileceğini belirterek “1-3 milyon adetlik cihaz satışı öngörülüyor. Pazarın 2-5 yıllık süreçte 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülebilir” diye konuştu.

PARMAK İZİ DE VAR

Sistemi Türk mühendislerin geliştirdiğini anlatan Usta, şunları söyledi: “Bizim biOnay kimliğinizi uzattığınız her noktada; noterlerde, hastane ve eczanelerde, okullarda, sınav merkezlerinde, sigorta şirketlerinde, bankalarda, GSM bayilerinde, tapu dairelerinde, belediyelerde, kapınıza gelen lojistik firmasında, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK), PTT’de, kolluk kuvvetlerinde ve daha pek çok alanda kullanılabilir. Bu geniş kullanım alanı sayesinde avantajlarından da aslında üç farklı kesim yararlanabilir. Bu kesimlerden ilki tabii ki kimlik kartlarının sahibi olan vatandaşlar. Cihazlar sayesinde vatandaşlar, kimliklerini uzattıkları herhangi bir kurumda kendi adlarına sahte işlem gerçekleştirilemeyeceğinden emin olur. Parmak izi verileri herhangi bir merkezde veya cihazda saklanmaz.”

MÜKERRER YATIRIMA SON

Sistemle beraber dolandırıcılığın engelleneceğini ve fotokopi kağıt gibi masrafların da ortadan kalkacağını anlatan Ümit Yaşar Usta “Ekstra kimlik doğrulama yöntemleri geliştirmek ve ilave yatırım yapmak zorunda kalan kurumlar, tek bir çözümle bu tekrar eden masraflarından da kurtulmuş olur. Mükerrer yatırımlarla en çok da kamu kurumlarında karşılaşıyoruz” diye konuştu.