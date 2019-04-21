Çipli kimlikler için pos cihazı geliyor
Yeni kimliklerde bulunan çipleri daha işlevsel hale getiren parmak izi korumalı yerli POS cihazı geliştirildi. Kısa süre sonra kullanıma girecek sistem sayesinde sahte işlem gerçekleştirmek zorlaşacak.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’de çipli kimliklere geçilmesinin ardından bu teknolojide sahtekarlığı sonlandırılmak için harekete geçen yerli firma biOnay, 3 milyon TL yatırımla kimlikleri okuyan yeni bir pos cihazı geliştirdi. Bu sayede çipli kimliklerdeki bilgiler kullanıcının onayı ve bilgisi olmadan hastane, banka, servis ve özel kuruluşlar tarafından öğrenilemeyecek. Hangi kurum işlem yaptığı kişiyle ilgili anne ve baba adı, vatandaşlık numarası gibi gereken bilgilere sahip olurken kişinin bilgilerini de kopyalayamayacak. Ayrıca sistemi kullanan kişinin de kendi kimliğini sisteme girme zorunluluğu bulunduğu için, Tapu ve Vergi dairelerinde yaşanan sahtecilik gibi işlemler de son bulacak. Yerli sistemi üreten biOnay’ın Kurucusu Ümit Yaşar Usta, sistemle beraber sahteciliğin büyük oranda önüne geçileceğini belirterek “1-3 milyon adetlik cihaz satışı öngörülüyor. Pazarın 2-5 yıllık süreçte 1 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülebilir” diye konuştu.
PARMAK İZİ DE VAR
Sistemi Türk mühendislerin geliştirdiğini anlatan Usta, şunları söyledi: “Bizim biOnay kimliğinizi uzattığınız her noktada; noterlerde, hastane ve eczanelerde, okullarda, sınav merkezlerinde, sigorta şirketlerinde, bankalarda, GSM bayilerinde, tapu dairelerinde, belediyelerde, kapınıza gelen lojistik firmasında, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK), PTT’de, kolluk kuvvetlerinde ve daha pek çok alanda kullanılabilir. Bu geniş kullanım alanı sayesinde avantajlarından da aslında üç farklı kesim yararlanabilir. Bu kesimlerden ilki tabii ki kimlik kartlarının sahibi olan vatandaşlar. Cihazlar sayesinde vatandaşlar, kimliklerini uzattıkları herhangi bir kurumda kendi adlarına sahte işlem gerçekleştirilemeyeceğinden emin olur. Parmak izi verileri herhangi bir merkezde veya cihazda saklanmaz.”
MÜKERRER YATIRIMA SON
Sistemle beraber dolandırıcılığın engelleneceğini ve fotokopi kağıt gibi masrafların da ortadan kalkacağını anlatan Ümit Yaşar Usta “Ekstra kimlik doğrulama yöntemleri geliştirmek ve ilave yatırım yapmak zorunda kalan kurumlar, tek bir çözümle bu tekrar eden masraflarından da kurtulmuş olur. Mükerrer yatırımlarla en çok da kamu kurumlarında karşılaşıyoruz” diye konuştu.
CİHAZDA BİLGİ SAKLANMIYOR
Sİstemİn parmak izine de entegre olduğunu anlatan Ümit Yaşar Usta “biOnay cihazı, parmak izi ve PIN bilgisini üzerinde saklamaz veya bir merkeze göndermez. Bu fonksiyonu bağımsız kurumlarca test edilip onaylanmıştır. Kişiye ait diğer (Anne adı, doğum yeri, kan grubu, dini, cinsiyeti, medeni hali, anne kızlık soyadı verileri ise sadece Nüfus İşlerinden yetki sertifikası alabilen kuruluşlarca karttan okunabilir. Kişiye ait hiçbir veri cihaz üzerinde saklanmaz ve kişi kartı çıkardığı anda, cihaz üzerinde hiçbir kişisel veri bulunmaz. Uzaktan elektronik kimlik doğrulama sayesinde ESHS’ler çipli kimlik kartı olan her vatandaşa anında e-imza verebilecek. Bu çözüm sayesinde 14 yılda 3 milyona ulaşabilen e-imza kullanıcı sayısı, bir anda on milyonlarca vatandaşa ulaşabilir” dedi.
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