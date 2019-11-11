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Çocuk bakıcısına 1.300 TL destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul ve İzmir’de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye, bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira destek sağlanacağı müjdesini verdi. 

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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini belirtti. 

PROJE 3 YIL SÜRECEK 

Selçuk, şu bilgileri verdi: “Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla birlikte ikamet eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek.” 

SİGORTALI BAKICI ŞARTI 

“3 bin 700 çocuk bakılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diyen Selçuk, başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti: “Sloganı ‘Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ olan projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı .

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