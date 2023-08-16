Çok kutuplu dünya yolunda kritik ittifak: Türkiye-Çin işbirliği olayı başka bir boyuta taşıyabilir

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarını yakından takip eden Batı basını, "Türkiye ve Çin Ukrayna konusunda işbirliği yapabilir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine dikkat çekildi. Ziyarette Ukrayna ve Orta Doğu'daki son gelişmeler, Asya'daki NATO faaliyetleri gibi birçok konunun görüşüldüğü ifade edildi. Wang, Çin'in Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada önemli rol oynamasını desteklediğini söyledi.

Türkiye ve Çin'in 1971 yılında resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin geliştirilmesinde büyük yol kat ettiği kaydedildi.



Analiz yazısında, "Yakın gelecekte Türk-Çin ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinden kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine veya başka bir düzeye yükselmesi sürpriz olmayacaktır. Türkiye, Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından oynadığı arabuluculuk rolü ile hem bölgesinde hem de dünya sahnesinde varlığını ve nüfuzunu artırdı. Çin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek ABD ve müttefiklerini dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle Ukrayna konusu Türkiye-Çin ilişkilerinin seyrinde önemli bir yer tutabilir. Wang Yi'nin uluslararası arenada Türkiye'yi desteklediğine dair açıklaması ve iki ülkenin ilişkileri daha da geliştirme arzusu, iki ülke arasında Ukrayna konusunda yeni bir işbirliği zemininin doğmasına neden oluyor" denildi.

Türkiye'nin AB-ABD ve Rusya arasındaki denge politikasına vurgu yapıldı. Yazıda, "Batı ittifakı dışında küresel bir aktör olan Çin ile Batı ittifakı içinde yer alan bölgesel bir oyuncu olan Türkiye arasında Ukrayna konusunda işbirliği yapılması krizin çözümüne yönelik yeni bir ivme kazandırabilir. Çin, Türkiye ile geliştirebileceği iş birliği ve oynayabileceği arabuluculuk rolü ile Batı'nın Ukrayna konusunda kendisine yönelttiği tarafsızlık eleştirisini yumuşatabilir. Çin, Türkiye ve Fransa gibi batı ittifakındaki iki önemli bölgesel aktörü arabuluculuk sürecine dahil edebilirse, barış planını kabul edilmesi için daha fazla baskı yapabilir. Bu nedenle Türkiye-Çin arasında önümüzdeki dönemde özellikle Ukrayna konusunda geliştirilebilecek iş birliği, Türk-Çin ilişkilerini hem bölgesel hem de küresel ölçekte her iki ülkenin de reform ve küresel dünyanın çok kutuplulaşma istediğini başka bir boyuta taşıyabilir" ifadeleri kullanıldı.