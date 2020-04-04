'Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar! Kriz uzun sürerse Suudi Arabistan kaybeder'

star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:16 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:21

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok pazarda olduğu gibi petrolde de talebi düşürdü. Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ile OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler (OPEC+) arasındaki petrol kısıtlamaları üzerinde uzlaşıya varılamaması, ham petrol fiyatlarını son 17 yılın en düşük seviyesine kadar düşürdü.

OPEC + anlaşması çöktüğünden beri, Suudi Arabistan pazardaki payını almak için yeni hamleler yaptı. Ancak bu hamleler, ham petrol fiyatlarını daha da düşük seviyelere çekti. Moskova ve Riyad'ın, mart ayı başında yeni bir üretim kesintisi konusunda anlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan'da ham petrol üretimini artırma ve alıcılara indirim yapma gibi kararlar aldı.

Roberto d'Ambrosio'ya göre, petrol piyasasındaki durum düzelmezse, uzun süreli bir kriz ABD şirketleri için ölümcül olabilir. Ambrosio, Riyad'ın denizaşırı müttefiki ABD'nin Moskova'ya baskı yaparken ona katılmasını sağlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYORLAR

Ambrosio, Suudi Arabistan ekonomisinin petrol gelirlerine güvendiğini ve petrol krizi çok uzun sürmesi halinde, dünyanın büyük petrol üreticisi için büyük sorunların ortaya çıkacağını söyledi. Uzmana göre, Suudi Arabistan'ın sahip olduğu düşük üretim maliyetleri bile, krizin uzun sürmesi halinde çıkacak sorunlarla başa çıkmada Riyad'a yardımcı olmayacak. Rus basınına açıklamalarda bulunan Ambrosio açıklamasında şu ifadelere yer verdi...

Petrol krizi Suudi Arabistan'ın acı çekmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü neredeyse tamamen petrole bağımlılar. Bu yüzden sahip olabilecekleri kar miktarını azaltırsanız, bu onlar için bir ciddi bir sorun olacaktır.

Petrol piyasasındaki düşüşe neden olanların çok tehlikeli bir oyun oynadığını belirten Ambrosio, ABD ham petrol üreticileri ortadan kalksa bile ek üretim sınırları anlaşmasının gerekli olduğuna söylüyor.

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