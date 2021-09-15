Colendi, 30 milyon dolarlık yatırım topladı

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:10

Colendi, aldığı 30 milyon yatırımla "Türk fintek alanında en büyük seri A yatırımı alan girişim" oldu.

Colendi'den yapılan açıklamaya göre, şirket, aldığı bu yatırım ile birlikte ana merkezini İngiltere'ye taşıyarak uluslararası bir şirket olma yolunda ilk adımını attı.

Colendi; platform ortakları ve stratejik iş ortakları ile birlikte 2,4 milyon kullanıcısına verdiği "al, sat, sakla, öde, gönder" ve benzeri tam kapsamlı finansal hizmetlerin ötesinde, yapay zeka ve büyük veri kullanan modern skorlama algoritması sayesinde daha önce finansal hizmetlere ulaşımı olmayanlara "şimdi al, sonra öde" konseptiyle hızlı ve kolay krediye ulaşım sağlıyor.

Geçmiş 12 ay içerisinde 2,4 milyon tekil kişiyi skorlayan Colendi, aldığı bu yatırım ile hizmetlerini Türkiye'de daha büyük kitlelere ulaştırmanın yanı sıra yurt dışına açılmanın ilk adımını da atarak merkezini İngiltere'ye taşıdı.

30 milyon dolarlık yatırımın 12 milyon dolarlık kısmı, daha önce Getir için de aynı süreci yöneten Türkiye'deki unicorn olma potansiyeli olan şirketleri hedefleyen Repie Portfoy Yönetimi AŞ tarafından kurulan Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yapıldı.

120 milyon değerleme üzerinden 30 milyon dolar yatırım alan Colendi, önemli isimleri yönetim kadrosuna katarak güçlenmeyi sürdürdü.

Yatırım turu sonrası JP Morgan ve Salomon Brothers'da 30 yılı aşkın tecrübesi olan, global borçlanma ve sermaye piyasaları birimlerinin başkanlığını yapmış olan Ian Hannam, Colendi UK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Şirket, 30 milyon dolar tutarındaki yatırımı ürünlerini global arenada rekabete hazır hale getirmek, sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve yeni pazarlara açılarak büyümesini hızlandırmak üzere değerlendirmeyi planlıyor.

Colendi'nin önemli yatırımcıları arasında Genel Energy'nin kurucusu Mehmet Sepil de bulunuyor.

- "ŞİMDİYE KADAR ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİREREK 2,4 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Sepil, "İş hayatımda her zaman varlıkla birlikte değer katacak işleri takip etmişimdir. Colendi'nin toplumumuzun finansal servislere erişimini kolaylaştırarak Türk fintek alanına liderlik edeceğine ve Unicorn olacağına tüm içtenliğimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Colendi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Ersin de insanların finans dünyasında yaşadıkları kısıtları ortadan kaldırmak, zoru kolaylaştırmak, herkesin demokratik ve eşit finansal hizmetlere ulaşmalarını sağlamak hedefinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar altyapımızı güçlendirerek 2,4 milyon kullanıcıya ulaştık. Kısa vadede hedefimiz, bu süreçte edindiğimiz deneyim ve aldığımız yatırım ile daha güçlü bir finansal servis ağını önce Türkiye'de 15 milyon kullanıcıya ulaştırmak ve de Colendi'yi çok yakında açıklayacağımız başka ülkelere açmak. Bunun için ilk adımı atarak Colendi'yi İngiltere'ye taşıma sürecimizi tamamladık. Çok geçmeden güzel haberlerimize yenilerini ekleyeceğiz."

