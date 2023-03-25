Conteh: Türkiye sayesinde kendi kendine yeten bir ülke haline gelebiliriz

Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh, Gambiya ve Türkiye'nin çeşitli alanlarda işbirliği yaptığını vurgulayarak "Gambiya-Türkiye ilişkilerinde sınır yok. İlişkilerimizi geliştirmek için hazırlanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 22 Mart'ta güven mektubunu sunarak görevine başlayan Büyükelçi Conteh, Gambiya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'de görev almaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Conteh, daha önce 3 kez İstanbul'u ziyaret ettiğini belirtti.

Gambiya Tarım Bakanı Demba Sabally'nin mart ayı başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine değinen Conteh, iki ülke ilişkilerinin başlangıcında Türkiye'den askeri eğitim desteği aldıklarını, daha sonra ikili ilişkileri sağlık ve eğitim alanlarına genişlettiklerini, son yıllarda ise Türkiye ile tarım ve turizm alanlarında ne gibi işbirlikleri yapılabileceği konusunda görüştüklerini kaydetti.

Gambiya ekonomisinde tarımın en büyük gelir kaynağı olduğunun altını çizen Conteh, tarımda temel ihracat ürününün ise yer fıstığı olduğunu aktardı.

Conteh ayrıca, ülkesinde tüketilen temel gıdanın pirinç olduğuna ve bunun yaklaşık yüzde 60'ını ithal ettiklerine işaret ederek, "Pirinç üretimini iyileştirmenin yollarını arıyoruz. Bu konuda Türkiye ile işbirliği yaparak pirinç üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM ZİRVESİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gambiya'nın da üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) hakkında da konuşan Conteh, İİT'nin, 57 üye ülkesiyle beraber Birleşmiş Milletlerden (BM) sonraki en büyük uluslararası örgüt olduğuna dikkati çekerek, "Gambiya bu organizasyonun gerçek bir parçası. Yüzölçümü ve nüfus bakımından küçük bir ülkeyiz. Ancak önemli olan İİT'ye olan bağlılığınız ve ne yaptığınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gambiya'nın uluslararası platformlarda Arakanlı Müslümanların haklarını savunan ülkelerin başında geldiğini dile getiren Conteh, "İslam dünyası, Gambiya'nın bu davanın peşinden gitmesine büyük destek verdi. Türkiye de bu mücadelede bizim en güçlü destekçilerimizden biri oldu." dedi.

Gambiya'da düzenlenmesi planlanan İİT İslam Zirvesi'ne ilişkin henüz net bir tarih verilemeyeceğini aktaran Conteh, 56 ülkenin liderlerini ağırlamanın Gambiya için çok özel bir etkinlik olduğunu, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çaba sarf ettiklerini ve ev sahipliği yapmanın gerekli standartlarını sağlamak için de zirveyi erteledikleri bilgisini verdi.

Conteh, organizasyonun Gambiya'da gerçekleşmesi için lojistik desteğin sağlanmasında da kendilerine en çok destek veren ülkenin Türkiye olduğunu ve bundan dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Afrika açılımına ilişkin değerlendirmelerini anlatan Conteh, Osmanlı döneminden beri Türklerin Afrika ile ilişkilerinin bulunduğunu, dolayısıyla oldukça köklü bir geçmişe sahip olduklarını, İslam dininin Türkiye'de olduğu gibi birçok Afrika ülkesinde de ortak değer olduğunu söyledi.

Conteh, Afrika ülkelerinin de Türkiye'ye yönelmesini şöyle anlattı:

"Yıllar boyunca Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri tarafından sömürüldük. Bağımsızlığımızı aldığımızda ise dünyanın farklı bölgelerine bakmaya başladık. Çin, ticaret açısından değerlendirildiğinde Afrika'ya çok uzak. Burada bize daha yakın bölgelerden Hindistan, Arap Yarımadası ve Türkiye devreye girdi. Özellikle Türk ürünleri çok kaliteli ve fiyat açısından da uygun."

Afrika'nın, ürün kalitesini keşfettikten sonra Türkiye'ye yöneldiğini belirten Conteh, coğrafi olarak Afrika'ya yakın olmasından ve sevkiyatların diğer bölgelere kıyasla çok daha hızlı sürmesinden dolayı Türkiye'nin, Afrika ülkeleri için önemli bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

- "İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Conteh, iki ülke ilişkilerinin geleceği hakkındaki soruya, "Gambiya-Türkiye ilişkilerinde sınır yok. İlişkilerimizi geliştirmek için hazırlanıyoruz." yanıtını verdi.

Büyükelçi Conteh, Türkiye'nin, ülkesine yaptığı maddi yardımlarla ordunun lojistik ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Conteh, ayrıca Gambiyalı öğrencilerin Türkiye'deki burslardan faydalanarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türk üniversitelerinde eğitim aldığını hatırlattı.

Türk firmalarının Gambiya'ya oldukça ilgili olduğunu dile getiren Conteh, bir Türk yatırımcının ülkesinde feribot seferleri düzenlemesinin yanı sıra 2 Türk firmasının da Gambiya'daki limanın modernizasyonunda ortak çalıştığını kaydetti.

Büyükelçi Conteh, Türkiye'deki Gambiyalılara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 1200 Gambiyalı yaşıyor ve hepsi Türk halkının misafirperverliğinden ve cana yakınlığından dolayı kendini evinde gibi hissediyor." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına taziyelerini ileten Conteh, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Büyükelçi Conteh ayrıca, Gambiya'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından reaksiyon göstererek, FETÖ'ye ait okulları kapatan ilk ülkelerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.