Corendon Airlines, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:51

Corendon Airlines açıklamasına göre, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memnun edecek direkt uçuşlar, ayrıca kayak tatili için Erciyes'i tercih eden veya UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya gelecek yabancı turistler için de önemli bir alternatif olacak.

Kayseri'yi uçuş merkezlerinden biri haline getiren uçağı ile halihazırda Almanya ve Hollanda'nın 7 şehrinden Kayseri'ye direkt uçuş düzenleyen Corendon Airlines, 2022 yaz sezonu itibarıyla Avusturya ve İsviçre'den de İç Anadolu'nun bu gözde şehrine direkt uçuşlara başlayacak.

Sunacağı geniş uçuş programı için istihdam edeceği uçuş personelini Kayseri'de yaşayan, bölge kültürü ve hizmet kalitesini en iyi temsil edecek kişilerden seçecek olan Corendon Airlines, bu vesileyle bölgeye verdiği önemi gözler önüne serecek.

Yaz sezonunda uçuş planını genişleterek Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre'deki toplam 13 farklı şehirden haftada 32 kez Kayseri'ye uçacak Corendon Airlines, böylece yolcuları aktarma uçuşlardan kurtaracak ve seyahat konforunu artıracak.

Uçuş destinasyonları arasında hem etnik hem de turistik potansiyele sahip olan Kayseri'ye stratejik önem veren şirket, yüksek ilgi gören Avrupa – Kayseri direkt uçuşlarına tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmenin yanı sıra, uçuşların frekansını gelecek dönemlerde daha da artırma hedefinde.

Türkiye merkezli bir şirket olarak 65 ülkede 165 noktaya uçan şirket, uçak filosunu ve uçuş destinasyonlarını güçlendirmeye, aynı zamanda ülkemizin turizmine katkı sağlamaya 2022 yılı boyunca devam edecek.