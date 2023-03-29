Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda asgari ücrete ara zam olacağını söyledi. İşte Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2023 haberi...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR!



Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı. Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

TEMMUZ AYINI İŞARETİ ETTİ

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2023: Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; Asgari ücrete, seçim öncesi değil, Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

"Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2023



"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

Asgari ücret 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücret 8 bin 500 TL olarak uygulanıyor.