İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5535
  • EURO
    17,5597
  • ALTIN
    970.255
  • BIST100
    2529.26
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Başkan Erdoğan Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini duyurdu
Ekonomi

Başkan Erdoğan Adana'da bulunan petrolün rezerv değerini duyurdu

Adana'da bulunan petrol kuyuları hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adana'da yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı.' dedi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan eldeki sınırlı kaynakların en verimli şekilde kullanmaya çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.