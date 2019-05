Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye büyük müjdeyi böyle verdi: Daha neler olacak neler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam çiftçiler ile buluştuğu iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli elektrikli traktörde prototip üretiminin tamamlandığı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıranın seri üretim aşamasına geldiğini söyledi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN ÜRETİM REKORLARINI KIRDIK”

Bitkisel üretimde başta buğday, mısır, çektik ve ayçiçeği olmak üzere birçok üründe cumhuriyet tarihinin üretim rekorları kırdık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 97 milyon ton olan bitkisel üretimin 2019’da 122 milyon tona çıkarıldığını ve 2023’te hedefin 140 milyon olduğunu söyledi. ”2023 yılında buğday üretimini 22 milyon tona, baklagiller üretimini 1,5 milyon tona, pamuk üretimini 3 milyona ulaştıracağız, kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemlisi 2019’da büyükbaş hayvan sayısının 2023 yılında 19 milyona, küçükbaş hayvan sayısının 100 milyon başa çıkarılmasının hedeflendiğini, söyledi.

“ÜRETİM ARTIŞI İLE KİŞİBAŞI SÜT VE ET TÜKETİMİ ARTTI”

Et ve süt üretimindeki artışlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede kişi başı süt tüketiminin 122 litreden 258 litreye, kişi başı kırmızı et tüketiminin 6,1 kilodan 15 kiloya çıktığını söyledi. Halen et fiyatlarının istenilen seviyede olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanımıza uygun fiyattan eti yedirmikte kararlıyız. Et üretimini teşvik edecek politikalara ağırlık vereceğiz” dedi.

“SERT EKMEKLİK BUĞDAY ALIM FİYATI 1.350 TL OLDU”

Bu sene buğday ve arpa alım fiyatlarının erkenden açıklandığını gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ton başına 1050 TL’den alınan sert ekmeklik buğdayın, bu sene %29 artışla 1.350 TL’den alınacağını ifade etti. Kaliteli ürüne verilen prim ve desteklerle çiftçinin gelir tutarın ton başına 1.600 TL ulaşabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar muhalefet bilmeden konuşsa da bu rakamlar dünya fiyatlarının üzerindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“ İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜN PROTOTİPİNİ TAMAMLANDIK”

Türk çiftçisinin teknolojik olarak destekleyecek projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin ilk, hem yerli, hem milli elektrikli traktörünün prototipini tamamladık” dedi. “Daha neler olacak neler diyen” Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda yerli ve milli elektrikli traktörün tanıtımının yapılacağını ve akabinde seri üretime geçileceğinin müjdesini verdi.