Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 2024 yılında 262 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden ve 50 bin masumun hayatına mâl olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca da kanamaya devam etti.

* Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi, maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

* İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur.

* Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik.

* Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte insani felaketin ağırlaştığı Gazze'de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok.

* İçeriden ve dışarıdan gelen bütün eleştirilere rağmen nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye'nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.

* Her yıl artan dış ticaret rakamlarımızın bir tarafında hükümetimiz varsa elbette diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor.

* 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz.

* Nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek.

* Koronavirüs sürücünde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler maalesef geçen yılda küresel ticareti olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

* OECD'nin tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2024 yılını %3,2'lik büyümeyle kapatacağı, 2025 yılında ise %3,3'lük bir büyüme oranına ulaşacağı öngörülüyor.

* 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

* 2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024 yılında 15 bin doları aşmasını 2025 yılında ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

* Ocak-Ekim 2024 döneminde işsizlik oranımız ortalama %8,8 oranıyla son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir.

* 2025 yılı için net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının da desteğiyle yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

* Geçen yıla ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, 2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

* Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11.1 artışla 32.3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı.

* Ayrıca son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 54 ilimiz de ihracatını artırmıştır. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ en fazla ihracat yapan iller oldu.

* 2024 yılında dış ticaret dengemizde olumlu kazanımlar elde ettik. 2023'te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,5 puan artışla yüzde 76,1'e yükseldi. Bu oran göreve geldiğimiz 2002 yılında sadece yüzde 50 civarındaydı.