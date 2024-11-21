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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Enerji dünyası yarın İstanbul Energy Forum'da buluşuyor

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum, 'Ortak Gelecek, Ortak Hedefler' ana temasıyla yarın başlayacak. Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Enerji dünyası yarın İstanbul Energy Forum'da buluşuyor
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Farklı ülkelerden enerji bakanları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek forumda katılımcılar küresel düzeyde diyalog imkanı yakalayacak.

Forumun ana oturum konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov konuşmacı olarak yer alacak.

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumu, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler", "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumlarının yapılacağı Forum, "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile sona erecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek forumda enerji sektöründe bölgesel hedefler, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların yanı sıra, sektördeki bölgesel ve uluslararası gündemlerle birçok başlık ele alınacak.

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