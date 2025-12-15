Gemlik'te bulunan 35 mahallede, Gemlik Belediyesi tarafından yüzde 700'lere varan rayiç bedel artışlarına karşı dava açan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO), aynı zamanda Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde de girişimlerde bulundu.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB Mevzuat Komisyonu Üyesi olan Hasan Hamaloğlu'nun, konuyu TOBB'a resmi olarak iletmesinin ardından başlayan çözüm arayışları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tespit Komisyonu gündemine taşındı. Komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile mağduriyetlere yol açan fahiş emlak vergisi artışlarına sınırlama getirildi. Yeni düzenlemeye göre, emlak vergisine esas alınan rayiç bedeller en fazla iki kat artırılabilecek. Buna göre 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

YÜZDE 700'LERE VARAN ARTIŞ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, sürecin başından itibaren titizlikle takip edildiğini vurguladı. Hamaloğlu, "Belediye tarafından yapılan ve yüzde 700'lere varan artışlar kabul edilemez boyuttaydı. Hukuk servisimizle konuyu değerlendirdik ve oda yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda, iki bin 500 oda üyemizi de yakından ilgilendiren bu yüksek zammın iptali için 14 Temmuz 2025 tarihinde 1. Vergi Mahkemesi'ne dava açtık," dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DA DİKKATİNİ ÇEKEN BU MESELE, VATANDAŞIMIZIN VE SANAYİCİMİZİN LEHİNE BİR SONUÇLA NETİCELENDİ"

Hamaloğlu açıklamasının devamında, "Bunun yanı sıra üyesi olduğum TOBB Mevzuat Komisyonu aracılığıyla konuyu ülke gündemine taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkatini çeken bu mesele, vatandaşımızın ve sanayicimizin lehine bir sonuçla neticelendi. Genel Kurul'da gerçekleşen görüşme sonrası 2026'da uygulanacak emlak vergisinde üst sınır belirlendi. Alınan karara göre, 2026 için hesaplanan vergi değerleri 2025'in vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.