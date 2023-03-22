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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! İşte yeni maaş miktarları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı.

22 Mart 2023 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! İşte yeni maaş miktarları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEKLİYE MÜJDEYİ VERDİ

"Ekranlardan vatandaşımıza duyuruyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler ile ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı en düşük 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELİRLENDİ

Bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Ve bu çalışmamızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptık. Çalışma tamamlanınca bana ayrıca sunacaklar. Güzel bir müjdeyi vermiş olayım. Onu da 7 bin 500 TL olarak bu akşam buradan açıklamış olalım." dedi.

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