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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir'

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılan fabrikalar 1 milyar dolar değerinde katma değer üretecek. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde Türk ürünleriyle karşılaşıyoruz " 

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