26 Eylül 2020 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılan fabrikalar 1 milyar dolar değerinde katma değer üretecek. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde Türk ürünleriyle karşılaşıyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirler sayesinde koronavirüs salgınının Türkiye'yi tökezletmesine izin vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim devlet ile özel sektör iş birliğini eleştiriyorsa onun hedefi ülkeyi dışa bağımlı kılmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep ihracatı 2004 yılında 1.2 milyar dolar iken. 2019 yılında bu rakam 7.5 milyar dolara ulaştı