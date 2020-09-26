Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 300 fabrikanın toplu açılış töreninde "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılan fabrikalar 1 milyar dolar değerinde katma değer üretecek. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde Türk ürünleriyle karşılaşıyoruz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirler sayesinde koronavirüs salgınının Türkiye'yi tökezletmesine izin vermedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim devlet ile özel sektör iş birliğini eleştiriyorsa onun hedefi ülkeyi dışa bağımlı kılmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep ihracatı 2004 yılında 1.2 milyar dolar iken. 2019 yılında bu rakam 7.5 milyar dolara ulaştı