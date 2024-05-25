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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz

DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmak. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz' dedi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Türkiye'nin gelişmesine katkı yapan, istihdam oluşturarak insanımızın evine ekmek götürmesine vesile olan DEİK üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

* DEİK'in kapsayıcılığını ülkemiz adına önemli bir imkan, büyük bir avantaj olarak görüyoruz.

* İsrail'e ticareti durdurma kararımızı uygularken iş dünyamızla iletişim kanallarını açık tutuyoruz.

* Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail'e baskı kurdurmayı sürdüreceğiz.

* Siz çalıştığınız, ürettiğiniz, Türk ekonomisine katkıda bulunmak istediğiniz müddetçe biz de sizlerin yanında olacağız.

* Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail'e baskı kurmayı sürdüreceğiz.

* Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren herkesin yanındayız.

* 6 Şubat depremlerinin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolardır.

* Son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik. Seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini biliyoruz.

* İhracatımız 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

* Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum.

* Milli gelirimiz tarihte ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.

* Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske atmadık. Düne kadar seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıtanlar, bugün borç üstüne alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar.

* Döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti.

* Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor.

* Enerjide Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle kabuğumuzu kırmaya başladık. Sanayide çarklar sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor.

* Çok daha güzel neticeler alacağız. Yeter ki kendi küçük çıkarları için milletin moralini bozmaya çalışan felaket tüccarlarına kulak asmayalım.

* Geçen yıl mayısta 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık martta 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum.

* Bölgemizdeki krizlere, mahalli idareler seçimlerine ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz.

* Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmak. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz.

* Tüm dünyanın içinde olduğu bu sancılı dönemi Türkiye ve Türk ekonomisi açısından inşallah tarihi bir sıçrama tahtasına dönüştüreceğiz.

* Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz.

* Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz.

* Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle yatırım ödeneklerindeki kesintileri öncelikli alanlara yönlendireceğiz

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