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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan iki yeni büyükelçi atandı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda atama ve görevden alma kararı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken, yerine Niğde İl Müdürü Hilal Ünal getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğüne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin Okan getirilirken, Bakanlıkta açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Orhan Karaaslan atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, müfettiş Hakan Küçükbalcı getirilirken, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kudu atandı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Fulya Kahraman Aydoğan'ın ataması yapıldı.

- ADLİ TIP KURUMU

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel ve Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tip Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Teker getirildi.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yeni Zelanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.

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