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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 07:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda atama ve görevden alma kararı
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Buna göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğüne Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hatice Oya Tunga Çağlı, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kemal Onur Özçeri, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğüne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Savaş atandı.

- DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALMA VE ATAMALARI

Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ile Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık getirildi.

- HUKUK MÜŞAVİRİ GÖREVDEN ALMA VE ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevinden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, Hilal Yılmaz Taştan atandı.

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