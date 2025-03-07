Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dost ülke ile yapılan anlaşma Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'deki bilgilere göre, Bişkek'te 9 Haziran 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Protokol" onaylandı.

Anlaşma ile iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bişkek'te yine aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sınırlarından Geçiş Yapan Eşya ve Taşıtlarla İlgili Ön Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için elverişli ortamın oluşturulması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi dolaşımın kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.