İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4894
  • EURO
    39,5381
  • ALTIN
    3418.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dost ülke ile yapılan anlaşma Resmi Gazete'de
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dost ülke ile yapılan anlaşma Resmi Gazete'de

Kırgızistan ile yapılan iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA7 Mart 2025 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Dost ülke ile yapılan anlaşma Resmi Gazete'de
ABONE OL

Resmi Gazete'deki bilgilere göre, Bişkek'te 9 Haziran 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Protokol" onaylandı.

Anlaşma ile iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bişkek'te yine aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sınırlarından Geçiş Yapan Eşya ve Taşıtlarla İlgili Ön Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için elverişli ortamın oluşturulması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi dolaşımın kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.