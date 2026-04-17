Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'den Okyanusya ülkesine vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye, Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti uygulayacak.

AA17 Nisan 2026 Cuma 07:37
Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince verildi.

