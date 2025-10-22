İki ülke arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: Katar'la Suriye özelinde iş birliğini sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda anlaşmalar ile Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

Emirlik Divanı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

"Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

"Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hazır bulundu.

İkili görüşme sonrası heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Katar temasları kapsamında Erdoğan'ın, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar temaslarının ardından Umman'a geçecek.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında bulunduğu Doha'da temaslarda bulundu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Katar Emiri Al Thani ile birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, "Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini" ifade etti. Erdoğan, "Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegâne çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini" belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dâhil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Umman'a gitti.

Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'ndan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a gitti.