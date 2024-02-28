Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açılan her fabrika ihracatımıza yeni ivme kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"Bugün yatırım bedeli 140 milyon Euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz"



"Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir."

"Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz"

"Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkartacağız"