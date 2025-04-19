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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Bir ile daha tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Siirt-Kurtalan yeni demiryolu projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık.' açıklamasında bulundu.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 20:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Bir ile daha tren müjdesi
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Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu projesini de yatırım programına aldıklarını belirtti.

Bakan Uraoğlu, "Şimdi size çok önemli bir müjdeyi veriyorum. Siirt-Kurtalan yeni demiryolu projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın 28 Mayıs'ta ihalesini yapıyoruz. Ayrıca Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek, hızını saatte 160 kilometreye çıkaracağız' dedi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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