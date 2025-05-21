İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2025 Çarşamba / 24 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8781
  • EURO
    44,1684
  • ALTIN
    4145.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

İmzalanan 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 8 Haziran 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", ilişkin notlarla birlikte onaylandı.

Anlaşma, taraflar arasında bitki sağlığı, bitki karantina alanında, karantina bitki sağlığı mevzuatına tabi taşınan ürünlerle karantina zararlılarının taraf devletlerin topraklarına girişini ve yayılmasını önlemek için işbirliği yapılmasını amaçlıyor.

Ankara'da 28 Mayıs 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşma, tarafların orman kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, orman tahribatı ve orman yangınlarıyla mücadele, erozyon kontrolü, mevcut ormanların rehabilite edilmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal yasa ve düzenlemeleri uyarınca eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esasına dayalı işbirliğini hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.