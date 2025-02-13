Asya turunun son durağı Pakistan... Başkan Erdoğan: Bağımsız Filistin için mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Sayın Başbakan, aziz kardeşim, değerli heyet sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kardeşlik hukuku ile birbirine bağlı İki büyük ülkedir.

* Bu topraklarda (Pakistan'da) yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal harbinde bize desteği müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneklerindendir.

* Pakistan'ın milli şairinin Çanakkale savaşına dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009'da tesis ettiğimiz iş birliği konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.

* Konseyimizin 7. toplantısını tamamladık. Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.

* Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal harbimize verdiği destek müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir

* İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

* "(Şahbaz Şerif) Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik.

* (Türkiye-Pakistan İş Forumu ile) Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

* Türkiye Pakistan arasındaki ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinde Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu.

* Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar taziye ve destek mesajlarının Pakistan ile gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

* Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz.

* Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG-PKK DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü deste4ğini hissediyoruz.

* FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır.

* Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz.

* Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz.

* Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.

* (Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı) Münasebetlerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede 24 belge imzalandı.