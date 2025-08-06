Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in ilk görüşmesini işaret ettiler! Şkurko: Başlangıç noktası oldu

Moskova'da bir otelde yapılan toplantıya, Rus ve Türk uzmanları katıldı. Toplantıda uzmanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki durum, ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarında işbirliği imkanları, iki ülkenin son dönemde karşılaştığı zorluklar ve elde ettiği başarıları ele aldı.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk görüşmesinin tarihi ve siyasi açıdan önemi ve bu süreçte ikili ilişkilerde kaydedilen gelişim değerlendirildi.

"ÜLKELERİMİZ ORTAK GEÇMİŞE SAHİP"

Toplantıya katılan eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu ve her geçen gün geliştiğini belirtti.

Bu durumun önemine işaret eden emekli Korgeneral Pekin, "Ülkelerimiz ortak geçmişe sahip. Ortak geçmişimiz gelecek için eşsiz fırsatlar mirası bıraktı. Bu mirası değerlendirip devam ettirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Batı'nın bizleri ezmesine ve sömürge haline getirmesine yardım etmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya düzeninde değişiklikler yaşandığını dile getiren Pekin, bu süreçte gücün muhafaza edilmesi, teknolojik olarak güçlü olunması, gençlerin yetiştirilmesi, ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pekin, Türkiye ile Rusya'nın ekonomi ve ticaret alanında büyük işbirliği potansiyeline sahip olduklarını ve bunun kullanılması gerektiğini belirtti.

"BÜTÜN FARKLILIKLARIMIZ ESAS ZENGİNLİĞİMİZ"

Toplantıyı organize eden Türkiye-Rusya İş İnsanları Yüksek İstişare Kurulu (Türk-Rus İş) Başkanı Maksut Konyar da Türkiye ve Rusya'nın ortak değerlere sahip olduğunu belirterek "Bölgelerimizin zenginliklerini paylaşmamız lazım. Bütün farklılıklarımız esas zenginliğimiz. Aslında aramızda hiç sorun yok. Bu sorunlar manipülatif yollarla yaratılıyor." dedi.

Rusya ile her alanda ilişkilerinin geliştirilmesi önemini vurgulayan Konyar, "Ortak değerler üzerinden yürümeliyiz. Ulusal para birimleriyle ticaret yapmamız lazım. Dolayısıyla ulusal paralarımızı değerli hale getirmemiz lazım. Maksimum düzeyde iş yapmamız lazım." diye konuştu.

İş insanı Konyar, iki ülke arasındaki ilişkilerin liderler sayesinde geliştiğine işaret etti.

"PUTİN İLE ERDOĞAN'IN İLK GÖRÜŞMESİ, ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLDU"

"Tüm Rusya Halk Cephesi" temsilcisi Andrey Şkurko ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in ilk kez 2014'te bir araya geldiğini anımsatarak "Bu görüşme, sadece diplomatik iyi niyet jesti olarak değil, ikili işbirliğinde yeni bir aşamaya geçiş olarak da değerlendirilebilir. Bu görüşme, Türkiye ile Rusya arasında çok yönlü işbirliğin başlangıç noktası oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya için önemli stratejik ortak olduğuna işaret eden Şkurko, iki ülkenin birçok alanda ortak projeler yürüttüğünü dile getirdi.