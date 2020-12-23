İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2020 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6443
  • EURO
    9,3251
  • ALTIN
    458.659
  • BIST100
    1417.86
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz' açıklamasında bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:37
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.