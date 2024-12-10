Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret ile emekli maaşlarına ilişkin mesaj verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız." dedi.

Vatandaşları fahiş fiyat artışında koruyacaklarını söyleyen Erdoğan, "Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız." ifadelerini kullandı.

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