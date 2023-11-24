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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye çalışması yapılması talimatı

AK Parti Grup Başkanı Güler, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emekliye ikramiye çalışması yapılması talimatı verdi.' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye çalışması yapılması talimatı
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Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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