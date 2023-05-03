İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4745
  • EURO
    21,5263
  • ALTIN
    1261.87
  • BIST100
    4459.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Rize'de önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz' dedi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
ABONE OL

Yaş çay alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söyledi. Yüzbinlerce üreticinin merakla beklediği fiyatı açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL ALIM FİYATI 6 LİRA 70 KURUŞTU

Her sene belirlenen yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili geçen yıl açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söylemişti: "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. "

  • Rize
  • yaş çay
  • Başkan Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.