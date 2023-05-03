Yaş çay alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söyledi. Yüzbinlerce üreticinin merakla beklediği fiyatı açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL ALIM FİYATI 6 LİRA 70 KURUŞTU

Her sene belirlenen yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili geçen yıl açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söylemişti: "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. "