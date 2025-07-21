Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) üçüncü teklifiyle uzlaşma kapısı aralanırken, önümüzdeki hafta toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünün kaleme alınması bekleniyor. Hükümet ve işçi kanadı önümüzdeki hafta ücret dışındaki ekonomik ve sosyal hakları masaya yatıracak.

KİLİDİ KİM AÇTI?

Tıkanan uzlaşmanın kilidini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı kamp ve ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu'nda işçiye verilecek olan zam konusu kapsamlı olarak ele alındı.

Başkan Recep Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'la görüşmesinde "Biz her zaman 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik. O zaman bu doğrultuda bütçenin imkânlarını zorlayalım" talimatını verdi. Bu doğrultuda hükümet yüzde 17 olan 2025 yılı ilk altı aylık zam teklifini yüzde 24'e çıkarırken, diğer üç döneme ilişkin olarak da "enflasyon oranında zam" formülünü devreye soktu.

HAKLARDA DURUM NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ücrete yönelik toplu sözleşme zammının yanı sıra işçilerin diğer ekonomik ve sosyal hakları konusunda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı "müzakere edin, olabildiğince arttırın" şeklinde talimatlandırdı. Bu durum ekonomik ve sosyal haklara ilişkin olarak hükümet ve işçi kanadının bu hafta içinde masada yürüteceği müzakereler üzerinde kolaylaştırıcı etki yaratacak.

HAFTAYA NELER MÜZAKERE EDİLECEK?

Bu hafta aylık ücretin ardından, diğer ekonomik ve sosyal haklar olan; 'Taban ücretler, derece- kademe olan işyerlerinde ücretler arasındaki yüzdelik fark, kıdem zammı, sözleşme yürürlük süreleri, haftalık ve fiili çalışma süreleri, fazla çalışma, kıdem tazminatı, İşyeri/işletme/işkoluna özgü idari ve mali konular, yemek, giyim, doğum, evlenme, ölüm, yol ile aile ve çocuk yardımları' masaya yatırılacak.

İŞÇİ KANADI NE DÜŞÜNÜYOR?

İşçi kanadında ise hükümetin son teklifiyle uzlaşma umutları arttı. Kamu Koordinasyon Kurulu'nda diğer ekonomik ve sosyal hakların alınması konusunda mücadeleye devam edilmesi kararı öne çıktı.

ARABULUCU VE HAKEM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Mİ?

Toplu İş Sözleşmesi'nde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı. Toplu iş uyuşmazlığını; ehliyet, yetki, süre ve mevzuat yönünde inceleyerek uyuşmazlık konuları ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacak "uzman ve raportör" görevlendirilecek.

GENEL SEKRETERLİK YAPISI NE OLDU?

Yönetmelikle genel sekreterlik yapısı da değiştiriliyor. Buna göre Genel Sekreterlik; Karar, İdari İşler, Mali İşler, Gelen Evrak, Giden Evrak ve Raportör Koordinasyon birimlerinden oluşacak.

KARAR SÜRESİ UZATILDI MI?

Yönetmeliğin "karar verme süresini" düzenleyen 22. maddesindeki değişiklikle de Yüksek Hakem Kurulu ön öncelemenin yapılacağı ilk toplantı gününden itibaren iki ay içinde kararını verecek. Ancak her iki tarafın da anlaşacaklarına dair yazılı talebi bulunması halinde Kurul 2 aylık karar vermesi süresini bir ay daha uzatabilecek.

ÖZEL HAKEMİN KARAR VERME SÜRESİ NE OLDU?

Yüksek Hakem Kurulu'nun özel hakem seçilmesi durumunda 30 gün olan karar vermesi süresi, tarafların anlaşacaklarına dair yazılı talepte bulunması halinde 15 gün daha uzatılabilecek.