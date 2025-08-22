İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0171
  • EURO
    47,6138
  • ALTIN
    4392.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Koridoru mesajı: Çok önemli kalkınma hamlesi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Koridoru mesajı: Çok önemli kalkınma hamlesi

Zengezur Koridoru için büyük önem taşıyan, Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir' dedi.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Koridoru mesajı: Çok önemli kalkınma hamlesi
ABONE OL

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türkiye'nin stratejik önemi daha da artacak. Koridor; Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak. Taşıma süreleri ve maliyet azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak.

Koridor için tarihi önem taşıyan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı.

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak.

Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇOK ÖNEMLİ KALKINMA HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur Koridoru için büyük önem taşıyan, Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni için bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir" dedi.

Tüm dünya için altın çağ başlıyor Zengezur Koridoru'nda tarihi adım
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Zengezur Koridoru
  • Zengezur

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.