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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar: Ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın resmi ziyaretleri, 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayacak. Körfez basınında Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretlerin yatırımlar açısından önem arz ettiğini yazdı.

14 Temmuz 2023 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar: Ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın resmi ziyaretleri, 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak. Bölgeyle ilgili yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın kuracağı temaslar kapsamında politik ve ekonomik bağların geliştirilmesinin yanı sıra yatırımların artırılmasının da masada olacağını yazdı.

THE NATIONAL: İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

BAE merkezli The National gazetesi, pazartesi günü başlayacak tur kapsamında önemli yatırım anlaşmalarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Erdoğan'ın "Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat ederek her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz." dediği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Erdoğan'ın planladığı seyahat öncesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

BAE, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN TİCARET ORTAĞI

BAE'nin, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı olduğu, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Haberde, "BAE'deki liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar, refah ve barışa katkıda bulunacağına inanıyor." dediği de aktarıldı.

KÖRFEZ'DEN 25 MİLYAR DOLAR ÇEKME HEDEFİ

Bu arada ABD merkezli Bloomberg, Körfez turuyla ilgili bir haberinde şu ifadelere yer vermişti: Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

AL-MONİTOR: CİDDİ YATIRIM BEKLENTİSİ

Bölgeyle ilgili yayınlar yapan Al-Monitor, "Erdoğan, ziyareti öncesinde Körfez'den 'ciddi yatırımlar' bekliyor." dedi. Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı, Erdoğan'ın da bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'deki yatırımlarını ciddi şekilde artırmaya hazır olduklarını söylediği vurgulandı. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile İstanbul'da düzenlenen Türk-Suudi İş Forumu'nda bir araya geldiği, Türk ve Suudi firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığı notu paylaşıldı. Bolat'ın, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediğini söylediği belirtilerek, "Şu anda 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor." bilgisine yer verildi.

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