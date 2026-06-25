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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finans hamlesi uluslararası gündemde! Fitch: Birleşme büyümeyi hızlandırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki üç kamu katılım bankasının birleşmesinin sektörün rekabet gücü ve büyümesini destekleyebileceğini değerlendirdi. Kuruluş, kredi notuna olası etkinin birleşme sürecinin yönetimine, yeni yapının iş stratejisine ve sermaye yapısına bağlı olacağını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirilmesinin sektöre yeni ivme kazandıracağını açıklamıştı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finans hamlesi uluslararası gündemde! Fitch: Birleşme büyümeyi hızlandırabilir
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Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankacılığı sektörü değerlendirildi.

Açıklamada, 3 kamu katılım bankasının birleşmesinin kredi notu üzerindeki etkisinin, sürecin nasıl yürütüleceğine, yeni kurulacak yapının iş stratejisine ve sermaye yapısına bağlı olacağı ifade edildi.

Verimlilik ve karlılığı artıracak başarılı bir birleşmenin yanı sıra dördüncü bir katılım bankasının halka arz planının da sektöre yeni dış sermaye çekilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Katılım bankacılığı pazarının toplam bankacılık varlıklarının yüzde 9,5'ini oluşturduğu, kamu katılım bankalarının ise bu varlıkların yüzde 4,3'ünü elinde bulundurduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Güçlü iç sermaye üretimi ve büyüme iştahının desteğiyle sektörün bu yılın ikinci yarısında da pazar payı kazanmaya devam etmesini bekliyoruz. Sektörün sürekli büyümesi, stratejik önemini pekiştiriyor. Bu durum, kamu katılım bankalarının notlarını belirleyen olası devlet desteği vizyonumuzda temel bir faktördür. Planlanan 3 katılım bankasının birleşmesi bu pazar yapısında rekabet gücünü ve büyümesini destekleyebilir."

- SEKTÖR PAYLARI VE RİSKLER

Birleşmesi öngörülen kurumların Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, bu 3 bankanın mart sonu itibarıyla toplam bankacılık sektöründe yüzde 3,4, katılım bankaları arasında ise yaklaşık yüzde 36 pazar payına sahip olduğu bilgisi verildi.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni yapının, Türkiye'nin en büyük katılım bankası konumuna gelerek daha büyük bir ölçek ve daha güçlü bir kurumsal yapıyla bağımsız kredi itibarını artırabileceği belirtildi.

Birleşmenin nasıl gerçekleştirileceğine ve takvimine ilişkin ayrıntılı planların henüz açıklanmadığı, bu durumun uygulama riskleri doğurabileceği ve Fitch'in birleşme sonrası için herhangi bir sermaye artırımı planından haberdar olmadığı not düşüldü.

Açıklamada, geleneksel bankaların sektöre girişinin yanı sıra yeni oyuncuların da büyümeyi ve rekabeti destekleyebileceği belirtilerek, Türkiye'nin önde gelen indirim market zincirlerinden BİM'in, bu ay 10 milyar lira sermayeyle bir katılım bankası kurmak için yasal onay aldığını duyurduğu anımsatıldı.

Türkiye Emlak Katılımın planlanan halka arzının da Bankanın büyüme hızına bağlı olarak yeni sermayeye erişim yoluyla sermaye yapısını destekleyebileceği ifade edildi.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde, "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bunların güçlerini birleştirmesiyle sektör farklı bir ivme kazanacaktır." ifadesini kullanmıştı.

  • kredi derecelendirme
  • rekabet gücü
  • büyüme

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