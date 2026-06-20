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Ekonomi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Terör tazminatı başvurularına 1 yıl ek süre

Terör eylemleri veya terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Terör tazminatı başvurularına 1 yıl ek süre
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanun'un geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

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