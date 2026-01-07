İSTANBUL 18°C / 14°C
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Emekli maaşı artışı için sinyal

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına zam için yasal düzenleme gerektiğini belirterek, nihai kararın TBMM'de olduğunu söyledi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 13:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Emekli maaşı artışı için sinyal
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde." dedi.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını anımsattı.

Yılmaz, çalışmanın Meclis'te düzenlenme gerektiren bir konu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde."
