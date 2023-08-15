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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Afete hazırlık çalışmalarının hızlanması gündemde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Afete hazırlık çalışmalarının hızlanması gündemde. Kamuoyu ile kısa zamanda paylaşılacak.' dedi.

15 Ağustos 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Afete hazırlık çalışmalarının hızlanması gündemde
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın(YOİKK) ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

- Afete hazırlık çalışmalarının hızlanması gündemde. Kamuoyu ile kısa zamanda paylaşılacak.

- Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemini kurarak buradan elde edilen kaynakların yeşil dönüşümü de destekleyecek şekilde kullanılması ifade edilen fikirlerden birisi.

YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz.

  • yatırım toplantısı
  • Yılmaz açıklama
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet

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