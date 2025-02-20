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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Brüt rezervlerimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Brüt rezervlerimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin, 'Rezervlerimizin güçlenmesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyonist süreci desteklerken, Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir.' ifadesini kullandı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Brüt rezervlerimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyguladıkları politikaların olumlu çıktılarını almaya devam ettiklerini belirtti.

Bir yandan KKM bakiyesini azaltırken, bir yandan rezervleri güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, başından itibaren geçici bir tedbir olarak tasarlanan KKM'den çıkış sürecinin finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli olarak gerçekleştirildiğini anımsattı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞMIŞTIR"

KKM'de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla, son haftaların en büyük düşüşünün yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKM'nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye karşın, politikalarımızın etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranı sınırlı seviyede kalmıştır. Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir. Brüt rezervlerimiz 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır.

Rezervlerimizin güçlenmesi, KKM bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyonist süreci desteklerken, Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir."

  • Türkiye Rezervleri
  • Kur Korumalı Mevduat
  • Dış Finansman

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