Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Son sekiz çeyrektir tek haneli rakamlarda devam eden mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, son çeyrekte istihdam edilen kişi sayısının, bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 yılı işsizlik oranı, önümüzdeki ay kesinleşmekle beraber aylık ve çeyreklik verilerden hareketle 2024 yılı işsizlik oranının, OVP tahmini olan yüzde 9,3'ün oldukça altında yüzde 8,7 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. İstihdamda yaşanan gelişmeler, 2024 yılı büyüme oranının da OVP tahminine yakın olacağına işaret etmektedir. Ekonomi açısından olduğu kadar sosyal açıdan da son derece önemli olan istihdam konusunda çok yönlü politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle genç ve kadın istihdamının artması ile istikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz."