Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılı 4. çeyrek ve yıllık büyüme verilerini değerlendirdi.

Geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,2 oranında arttığını, Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıllık büyüme tahminine yakın büyüme performansı gerçekleştiğini belirten Yılmaz, milli gelirin geçen yıl 1,3 trilyon doları, kişi başı milli gelirin ise 15 bin doları aştığını bildirdi.

"Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde ekonomimiz 15 yıldır, çeyreklik bazında ise 18 çeyrektir kesintisiz büyümektedir." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye ekonomisinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,0 oranında büyüme gerçekleştiğini, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyümenin bir önceki çeyreğe göre pozitif ivme kazandığını, bunun da ülke ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

- "İÇ TALEPTE SAĞLIKLI TOPARLANMA GÖZLENMEKTEDİR"

Yılmaz, geçen yılın dördüncü çeyreği büyümesinde sanayi sektörünün yeniden pozitif büyüme ivmesi yakalamasının ve yurt içi talebin artış göstermesinin belirleyici olduğunu dile getirerek, özellikle sanayi sektörünün yüzde 1,4 oranında büyüme göstermesiyle önceki çeyreklerdeki daralmayı geride bıraktığını, bu gelişmenin üretim ve istihdam açısından önemli kazanımı işaret ettiğini dile getirdi.

"Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sağlıklı toparlanma gözlenmektedir." değerlendirmesini yapan Yılmaz, yurt içi talebin büyümeye katkısının 3,8 puana yükselerek ekonomik dinamizmin sürdüğünü gösterdiğini, aynı zamanda bu ivmenin enflasyonist bir baskı oluşturmadığını belirtti.

Cevdet Yılmaz, 2024'te toplam tüketim büyümesinin yüzde 3,3, sabit sermaye yatırımlarının büyümesinin ise yüzde 3,9 oranında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kamu tüketimindeki artış ise yüzde 1,2 seviyesinde tutulmuştur. Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Mali disipline verdiğimiz önemi ve sıkılaştırıcı politikalardan yatırımların görece daha az etkilenmesi yönündeki çabalarımızı bu rakamlar desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

- "BÜYÜMEYİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Geçen yıl net mal ve hizmet ihracatındaki olumlu görünümün büyümeye önemli destek verdiğini, yılın son çeyreğinde enerji ithalatındaki artışın etkisiyle bir miktar zayıflasa da yıl genelinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 1,1 puan katkıda bulunduğunu bildiren Yılmaz, üretim yönüyle değerlendirildiğinde ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 2, tarım sektörü yüzde 4,7 oranında büyüme kaydederken, sanayi sektöründe yaşanan pozitif dönüşün dikkat çektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, özellikle tarım sektöründeki güçlü performansın, gıda arz güvenliği açısından önemli kazanım olarak öne çıktığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik faaliyetlerdeki olumlu görünüm iş gücü piyasamızı desteklerken, emeğin payı da artmaya devam etmektedir. Nitekim 2024 yılında iş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı bir önceki yıla göre 5 puan artışla yüzde 34'e yükselmiştir. Diğer taraftan 2024 yılında istihdam yaklaşık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir.

Dördüncü çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik duruşumuzu korurken, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla büyümeyi daha da güçlendirmeyi, toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz."

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