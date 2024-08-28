Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artışla 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı temmuzda azaldı Paylaşılan verilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği ve öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatımız gelişmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre ihracatımız 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. İthalatımız da temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,8 azalışla 29,8 milyar dolar oldu. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 82,4 milyar dolar seviyesine geriledi" dedi.

Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği ve öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatımız gelişmeye devam ediyor.



TÜİK verilerine göre ihracatımız 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak... https://t.co/6gLBBE3axw — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 28, 2024

Ekonomiyi daha da güçlendirme mesajı veren Yılmaz ayrıca, "Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor. Tesis ettiğimiz ekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve istihdam dostu politikalarımız doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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